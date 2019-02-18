تقي الدين: لبنان اليوم بأمس الحاجة للتعاون مع سوريا

طالب رئيس حزب الوفاق الوطني ​بلال تقي الدين​ الحكومة الجديدة باستعادة العلاقات ال​لبنان​ية _السورية من أجل المصالح المشتركة بين البلدين ومنها فتح طريق البري أمام ​الصادرات​ اللبنانية إلى ​الدول العربية​ . ولفت تقي الدين في تصريح له بعد لقائه ​السفير السوري​ ​علي عبد الكريم علي​ الى أن "​اتفاق الطائف​ دعا إلى إقامة علاقات مميزة مع ​سوريا​ ولبنان اليوم هو بأمس الحاجة للتعاون مع سوريا لمعالجة مشكلة ​ملف النازحين السوريين​ في لبنان ".

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