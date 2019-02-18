الرئيس عون يستقبل خوري ووفد بطريركية السريان الكاثوليك الانطاكية

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سليم خوري​ وعرض معه الاوضاع في منطقتي جزين وشرق صيدا. اضافة الى مواضيع انمائية تهم المنطقتين. كما استقبل عون، وفد بطريركية ​السريان الكاثوليك​ الانطاكية برئاسة المطران مار يوحنا جهاد بطاح النائب العام لابرشية ​بيروت​ للسريان الكاثوليك، الذي وجه دعوة الى رئيس الجمهورية لحضور القداس الاحتفالي الرسمي لمناسبة عيد مار افرام السرياني شفيع ​الكنيسة السريانية​ الكاثوليكية الذي سيترأسه ​البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان​ يوم السبت 9 آذار المقبل في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك في المتحف.

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