الرئيس عون يؤكد دعمه للقطاعات الإنتاجية في البلاد وفي مقدمتها الصناعة

اكد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، خلال لقائه وزير الصناعة وائل أبو فاعور، دعمه القطاعات الانتاجية في البلاد وفي مقدمها قطاع الصناعة، اضافة الى دعمه اعطاء الافضلية للمنتجات المحلية في كل المناقصات التي تجري في ​لبنان​.

فيما أوضح أبو فاعور "أنني تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية ميشال عون وكانت قضية الصناعة محور ​النقاش​ التي يجب ان تحظى بكل اهتمام من قبل كل المسؤولين في لبنان. وشرحت لفخامة الرئيس انه وفق الاحصاءات الموجودة لدى ​وزارة الصناعة​ في العام 2018، تم تصدير 2,3 مليار من ​الصادرات​ اللبنانية مقابل استيراد سلع بقيمة تتخطى الـ18 مليار، بما يعني من عجز كبير وغير مقبول في الميزان التجاري".

وفي تصريح للصحفيين بعد لقائه الرئيس عون في ​قصر بعبدا​، لفت إلى أنه "لا يمكن ان يكون هناك ​اقتصاد​ متين اذا ما استمرت هذه الارقام على هذه الحالة، وتوصيفي الشخصي الذي قدمته لفخامة الرئيس ان هناك ما يشبه الاستباحة للصناعة اللبنانية وعدم اعطائها المكانة التي تستحق في جدول اعمال ​الدولة اللبنانية​. وقد لمست من فخامة الرئيس كل تفهم وكل دعم للقطاعات الانتاجية وفي مقدمها قطاع الصناعة".

وأوضح "أنني اقترحت على الرئيس عون مجموعة اجراءات يجب ان تتخذ منها حماية ​الصناعات اللبنانية​ او بعضها من الاغراق. وهناك الكثير من قضايا الاغراق التي تم نقاشها وقد ارسلنا كتبا فيها الى الامانة العامة ل​مجلس الوزراء​. كما ناقشت مع فخامة الرئيس اقتراح اعطاء الافضلية للمنتجات المحلية في كل المناقصات العمومية التي تجري في لبنان اضافة الى اقتراحات اخرى بدأنا بارسالها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. وما استطيع تأكيده اني لمست من فخامة الرئيس كل دعم وتبنٍ لهذا الاتجاه".