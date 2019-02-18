الطقس غدا غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا متقلبا نسبياً يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط".
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تتساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية اعتباراً من بعد الظهر كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ال ١٢٠٠متر وما فوق.و نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية الشمالية التي تعلو ١٠٠٠متر خلال الليل وساعات الصباح الاولى.
الثلاثاء: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة و ،كما يتشكّل الجليد على الطرقات التي تعلو عن ١١٠٠متر خلال ساعات الصباح الأولى ، يتحول الطقس ليلا الى غائم وتمسي الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة .
الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة . يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ال ١٣٠٠متر وما فوق.
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