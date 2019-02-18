بري دعا الى جلسة مشتركة الخميس لدرس اقتراح قانون يتعلق بالضمان

دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ​اللجان النيابية​ الى جلسة مشتركة تعقد يوم الخميس لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة التاسعة من ​قانون الضمان​ الاجتماعي.

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