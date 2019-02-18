النشرة: تسميم كلاب وقطط في منطقة تعمير عين الحلوة

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان مجهولين قاموا بوضع "سموم" للكلاب في ​الشارع التحتاني​ في منطقة تعمير عين الحلوة، ما أدى الى تسمّم ونفوق كلبين وما يقارب عشر قطط، في وقت أكد فيه عمال ​بلدية صيدا​ انهم لا يعتمدون هذا الاسلوب (التسميم) للتخلص من ​الكلاب​ الشاردة، مرجحين ان يكون احد من ابناء المنطقة، اراد التخلص من هذه الكلاب الشاردة، فدفعت القطط الثمن.

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