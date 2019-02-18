أعلن رئيس وزراء بولندا ​ماتيوش مورافيتسكي​ إلغاء مشاركة بلاده في قمة مجموعة فيشيغراد التي تضم دولاً من وسط ​أوروبا​ في ​القدس​، واصفاً تعليقات وزير خارجية ​إسرائيل​ حول دور بولندا خلال محرقة ​اليهود​ بأنها "عنصرية". وقال مورافيتسكي إن "كلام وزير خارجية إسرائيل عنصري وغير مقبول، من الواضح أن وزير خارجيتنا ياتسك شابوتوفيتش لن يذهب إلى القمة".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء بولندا يلغي مشاركة بلاده في قمة مجموعة فيشيغراد في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.