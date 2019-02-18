تأجيل محاكمة متهم "باستعراض القوة والتجمهر بالزاوية" لـ 17 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة "الشافعي محمد"، متهم بالتجمهر واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بالقضية برقم 961 لسنة 2014 والمقيدة برقم 2874 لسنة 2014 كلي شمال القاهرة، لجلسة 17 مارس المقبل.

وجاء قرار التأجيل، لإحضار المساعدات الفنية لمشاهدة السديهات المقدمة من الدفاع لمشاهدتها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وسامح سعيد، بسكرتارية محمود متولي، وسعيد شلبي، وجمال أحمد.

كانت النيابة العامة قد أحالت في وقت سابق المتهم إلى المحاكمة الجنائية ووجهت له تهمة التجمهر في منطقة الزاوية الحمراء واستعراض القوة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.