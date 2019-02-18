عمرو طلعت: مؤتمر الاتصالات بأسوان يبحث الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قال عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن المؤتمر الإقليمي الثاني لمنظمة مجتمع الاتصالات الدولي، الذي افتتحه اليوم الاثنين في أسوان، سيناقش تكنولوجيا الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وأضاف الوزير على هامش المؤتمر، إن تلك الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر ترتبط بأبعاد اقتصادية وتنموية وريادة الأعمال، مشيرا إلى أن وزارة الاتصالات تنتظر مردودا من المؤتمر على التنمية، وأن يكون مؤتمرا أكثر تقدما عبر التكنولوجيا.

وبدأ المؤتمر الإقليمي الثاني لمنظمة مجتمع الاتصالات الدولي فعالياته اليوم ومن المنتظر أن تستمر حتى 21 فبراير الجاري.

وذكر الوزير أن مؤتمر اليوم يحمل بعدا فاعلا في تطور الأمم اجتماعيا واقتصاديا، ويعكس التفاعل اللازم للنهضة بين القطاعين الأكاديمي والاقتصادي للشركات التي ترعى هذا المحفل، والقطاع الحكومي، مشيرا إلى اهتمام وزارته بتحفيز واستمرار تلك العلاقة.