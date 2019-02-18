محافظ القليوبية يأمر بسرعة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين: أمر الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بالإسراع في الإجراءات الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة للانتهاء من تحصيل مستحقات الدولة. وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من المعاينة وتحديد أسعار الأراضي الجاري تقنينها بنطاق كل مركز، وذلك لحث المتقدمين على سرعة تسديد مستحقات الدولة. جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لاستكمال الإجراءات وأعمال لجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، وآخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين، بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة. وأكد المحافظ، تقليص دورة العمل بإجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة بما لا يخالف القانون، وحل المشكلات والصعوبات التي تواجه فريق العمل أثناء عملية التقنين وتسجيل البيانات على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتقنين وإزالة بعض المعوقات وتبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام.

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