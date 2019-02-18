محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:
لقيت عروس، مصرعها، داخل إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، اليوم الاثنين، إثر تسرب كمية من غاز السخان، في اليوم الثالث عشر من زواجها.
وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بتلقي مأمور مركز شرطة بني مزار، إشارة من غرفة عمليات النجدة بمصرع "ن. أ." 21 سنة، ومُقيمة في قرية صندفا، إثر إصابتها بالاختناق نتيجة تسرب كمية من غاز السخان أثناء الاستحمام.
وأوضحت تحريات أجهزة الأمن، أن العروس كانت في يومها الـ13 من زواجها، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 13 يوم زواج.. "غاز السخان" يُنهي حياة عروس في المنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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