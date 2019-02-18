محافظ الجيزة: رصف الطريق لدائري "بولاق الدكرور" بتكلفة 9 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رصف وتطوير طريق الخدمة الموازي لحرم الطريق الدائري بنطاق حي بولاق الدكرور، بطول 4 كم، وبتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه؛ لتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة والتيسير على المواطنين في الوصول إلى الطريق الدائري.

جاء ذلك خلال جولة قام بها بحي بولاق الدكرور والعجوزة، رافقه اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

وأشار راشد إلى أن أعمال التطوير بالمنطقة تشمل رصف وتمهيد مطالع ومنازل الطريق الدائري، ورصف وتطوير الساحة الكائنة أسفل الطريق الدائري، ورفع السيارات المتهالكة منها وذلك لما لها من أهمية كمحاور مرورية رئيسية، كما أنه سيتم استغلال جزء منها كساحة انتظار للسيارات.

ووجه راشد رئيس حي بولاق الدكرور بسرعة إزالة التعديات الموجودة على جانبي الطريق الدائري كافة بالإضافة إلى تجميل وتشجير المنطقة الكائنة أسفل محور صفط اللبن ورفع كفاءتها من حيث النظافة والإنارة ودهان الأسوار والأعمدة وترميم الأرصفة، مؤكدًا على عدم السماح بانتظار السيارات على جانبي الطريق لعدم اعاقة الحركة المرورية.