بوتفليقة: أمن الجزائر يتطلب الوحدة والعمل والتوافق الوطني

وكالات :

أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم الاثنين، أن أمن بلاده يتطلب الوحدة والعمل والتوافق الوطني، مناشدا جميع أفراد الشعب الجزائري بتغليب مصلحة الجزائر عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الاستقلال السياسي والاقتصادي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال بوتفليقة في رسالته بمناسبة اليوم الوطني للشهيد الذي تحتضن فعاليته هذه السنة ولاية تيارت (شمال غرب) ، والتي قرأها نيابة عنه وزير المجاهدين الجزائري الطيب زيتوني،" إن أمن

الجـزائر لا يتطلب القوة الـمسلحة فحسب، بل يتطلب كذلك الوعي والوحدة، والعمل والتوافق الوطني".



وناشد بوتفليقة جميع أفراد الشعب الجزائري على العمل يدا واحدة لصون رسالة الشهيد وحفظ أمانة الشهيد بالاستمرارية على درب البناء والتشييد، وتغليب مصلحة الجزائر على تنوع الأفكار كلما تعلق الأمر بالحفاظ على الاستقلال السياسي والاقتصادي والأمني.



وقال "صحيح، إننا ننعم اليوم

بتقدم كبير غير أن هذا كله كان ثمرة جهود ومثابرة في الجهاد الأكبر، جهاد البناء والتشييد منذ الاستقلال.. واليوم ونحن نعيش في فضـاء يعج بمخاطر وبتقلبات، يجـب علينا الحرص على حفظ الـمكاسب والعمل لتحقيق المزيد من التقدم".



وأضاف "وصحيح أننا ننعم بأمن مصون بفضل تضحيات أبناء الجيش سليل جيـش التحرير الوطني الذي أتوجه باسمكم إليه وإلى كافة أجهزة الأمن، ضباطا وصف ضباط وجنودا بتحية تقدير و إكبار على احترافيتهم وتضحياتهم، وكذلك عملهم الذي دحروا به بقايا الإرهاب وضمنوا به سلم و استقرار أرض الجزائر الطاهرة".