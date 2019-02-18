وفد هندى يزور السعودية بهدف التعاون التجارى

دعا وفد هندي رفيع المستوى برئاسة أميتاب كانط الرئيس التنفيذي لشركة "نيتي آياوج" المملكة العربية السعودية، إلى التعاون الثنائي مع دولة الخليج في قطاعات مثل الطاقة وتجهيز الأغذية والصيدلة والبنية التحتية.

وقد زارالوفد الهندى السعودية لمدة يومين، وشارك الوفد في ورشة عمل المركز الدولي للشراكات الإستراتيجية الدولية ، كما ناقش فرص التعاون في قطاعات مثل الطاقة وتجهيز الأغذية والأدوية

والبنية التحتية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والدفاع وغيرها.

خلال ورشة العمل هذه ، تم إطلاق "إنفست إنديا" في المملكة العربية السعودية، وقال " أميتاب كانط " في بيان إن "إنفست إنديا" تنشئ فريقا متخصصا لتيسير الاستثمارات السعودية في الهند، وأضافت أن ستة فرق قد حددت 40

فرصة للاستثمار والتجارة والأعمال مع إمكانات هائلة للتوسع.

وقال البيان ان السفير الهندي لدى السعودية احمد جاويد كان ايضا جزءا من الوفد، وقد مثل الجانب السعودي كبار المسؤولين من مختلف الوزارات.

الجدير بالذكر أنزيارة الوفد، تأتى قبل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الهند يومى19 و20 فبراير.

كما يذكر أن بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين، خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2018 مبلغ 23.24 مليار دولار أمريكي .