الرئيس الأفغاني يبحث مع المبعوث الأمريكي لكابول قضايا السلام

القصر الرئاسي في أفغانستان

وكالات :

أعلن القصر الرئاسي في أفغانستان اليوم الإثنين أن الرئيس أشرف غاني التقى المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد وناقش معه مجموعة من القضايا المتعلقة بعملية السلام، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقال القصر الرئاسي في بيان إن عددا من أعضاء المجلس الاستشاري للسلام وممثلي الأحزاب السياسية البارزة ومجموعة من العلماء وأعضاء المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والنواب قد حضروا هذا الاجتماع.



وقال غاني - خلال الاجتماع -

إنه في الأيام الأخيرة تمت مناقشة عدة قضايا رئيسية حول عملية السلام . مؤكدا الحاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل تحقيق سلام دائم.



وأشاد غاني بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لبلاده، مشيرا إلى العلاقات القوية التي تربط حكومتي كابول وواشنطن.



وأعرب عن رغبته في أن توضح حركة "طالبان" علاقتها مع باكستان وأن توضح إسلام أباد أيضا

علاقتها بالحركة.



من جانبه، قال خليل زاد إن هدف الولايات المتحدة الأمريكية هو زيادة الجهود الدبلوماسية لإقامة سلام دائم في أفغانستان من أجل الحفاظ على مصالح البلدين وتخفيض تكلفة الحرب.



وأوضح خليل زاد أن فريق التفاوض الأمريكي ناقش أربع قضايا خلال الاجتماعات الأخيرة مع حركة "طالبان" هي صلة حركة "طالبان" بتنظيم "القاعدة" ووجود القوات الأمريكية في البلاد ، وإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية ، بالإضافة إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم. مضيفا أنه لن يتم إحراز أي تقدم حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول هذه القضايا.