السودان تهتم بشراء الأسلحة الروسية

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ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أن إبراهيم عبدالباسط المديرالإداري لمؤسسة الصناعات العسكرية السودانية، قال إن السودان تهتم بشراء أسلحة روسية للمشاة.
وكذلك الحصول على تكنولوجيات لإنتاج العربات المدرعة وسيعقد اجتماعات مع ممثليالشركات الروسية في معرض الدفاع الدولى (آيدكس) لعام 2019.
وأضاف عبد الباسط للوكالة أن "هناك لقاءات متفق عليها مع شركات روسية، فنحن مهتمون بالأسلحة الروسية للمشاة
يذكر أن المعرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس) بدأ، أمس الأحد، في أبو ظبي بالإمارات ويستمر حتى الخميس المقبل.
جدير بالذكرأن القوات المسلحة الإماراتية وقعت عدة صفقات بقيمة تزيد على أربعة مليارات درهم (مليار دولار) مع شركات محلية وأجنبية منذ بداية الحدث.
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