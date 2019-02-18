البرلمان البريطانى: فيسبوك يعمل كعصابة رقمية

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اتهم أعضاء بالبرلمان البريطاني موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بانتهاك قوانين خصوصية البيانات والمنافسة في المملكة المتحدة ، وذلك فى تقرير عن تضليل الموقع شجب الشركة ومديريها التنفيذيين ووصفها بـ"أنها تتصرف كعصابة رقمية"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
اليوم الاثنين إن رئيس مجلس إدارة عملاق السوشيال ميديا "مارك زوكربيرج" قد أظهر ازدراء للبرلمان بعدم الظهور أمامهم للإدلاء بشهادته.
وقال التقرير المكون من 108 صفحات
من جانبها، قالت شركة "فيسبوك" إنها لم تخترق قوانين حماية البيانات أو المنافسة .
ويدعو التقرير إلى وضع مواقع مثل "فيسبوك" تحت الرقابة التنظيمية، بحجة أنه لا يمكن لشركات التواصل الاجتماعي أن تختبئ وراء الادعاء بأنها مجرد منصة، وأنها لا تتحمل مسؤولية تنظيم محتوى مواقعها.
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