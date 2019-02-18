عودة أكثر من 900 لاجئ سوري من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الماضية

مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا

وكالات :

أعلن مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا أن أكثر من 900 لاجئ قد عادوا إلى سوريا من لبنان والأردن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.

وقال المركز في بيان" خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 908 لاجئين إلى الجمهورية

العربية السورية قادمين من الدول الأجنبية، من بينهم 108 أشخاص (33 مرأة و55 أطفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 800 شخص (240 امرأة و 408 أطفال) عادوامن الأردن عبر معبر نصيب.من جانب آخر أفاد المركز أن 40 نازحا عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مناطقهم داخل البلاد.. وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.وأضاف البيان، بأن الوحدات الهندسية تواصل إزالة الألغام الأرضية من المناطق والمرافق في سوريا، حيث تم خلال خلال الـ 24 ساعة الماضية اكتشاف 24 قطعة متفجرة وتدميرها.