وزير الخارجية الأميركي يزور الكويت الشهر القادم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 فبراير 2019 01:08 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله قوله الأحد، إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو سيزور الكويت الشهر القادم لعقد الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وزار بومبيو عدة دول عربية في يناير/كانون الثاني منها مصر والسعودية لطمأنة الحلفاء بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيبدأ في سحب القوات الأميركية من سوريا.

واضطر بومبيو إلى قطع جولته بالشرق الأوسط ليعود إلى الولايات المتحدة لحضور جنازة عائلية.

المصدر: – رويترز