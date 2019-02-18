الحكومة… شرط لزيارة ماكرون لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 فبراير 2019 01:07 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان لم يتحدد موعدها بعد، ووفق المعلومات المتوافرة لـ”الجمهورية”، فإن ثلاثة عناصر تتحكّم بموعد هذه الزيارة وهي:
ـ الوضع الداخلي في فرنسا الذي دفع بماكرون الى اختصار زياراته للخارج الى الحد الادنى، في ظل الاحداث والتظاهرات التي تشهدها بلاده، اضافة الى جولاته على المناطق الفرنسية لشرح سياسته.
ـ انتظار معرفة مدى جدّية “حكومة الى العمل” بالعمل.
ـ انتظار بلورة التحالف الدولي ضد إيران والذي تعمل واشنطن على تأسيسه.
المصدر الجمهورية
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