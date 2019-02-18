كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيويورك تايمز: القبض على "مذيع" داعش الخفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن القوات السورية ألقت القبض على مذيع داعش الخفي، الذي كان الدواعش يسجلون فيديوهاتهم بصوته باللغة الإنجليزية.

وكشفت الصحيفة، أن صوت داعش الرخيم، وهو المواطن الكندي محمد خليقة البالغ 35 عاما، الفي القبض عليه الشهر الماضي في سوريا.

وأكد ثلاثة خبراء أمريكيين، أن الصوت في عشرات التسجيلات المرئية والمسموعة لـ"داعش"، بما فيها التي تظهر بها مشاهد إعدام الرهائن يعود لخليفة فعلا.

وقال الداعشي خليفة للصحيفة، إنه هاجر من السعودية وهو طفل إلى تورنتو، حيث تعلم الإنجليزية.

وأضاف من داخل محبسه أنه درس تكنولوجيا أنظمة الكمبيوتر وعمل في شركة قبل أن يغادر إلى ميدان القتال في سوريا، متأثرا بمشاهدة فيديوهات لدواعش على اليوتيوب.