كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التلوث يحول الثلج إلى اللون الأسود فى روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحولت الثلوج الخلابة في سيبيريا إلى اللون الأسود الغريب جراء التلوث، تاركة السيارات والمباني والشوارع والحقول مغطاة بسواد واتساخ سميك. ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم، تظهر الصور المنذرة من المنطقة المغطاة بالثلوج في روسيا كيف تمتلئ الثلوج البيضاء النقية بطبقة قذر سميكة من المسحوق الأسود. وتمّ ربط ذلك بالتلوث من محطات الفحم في منطقة كيميروفو الصناعية بسبب ظاهرة شبحية تدمر المشهد. وقد تأثرت مدن بروكوبيفسك ولينينسك كوزنيتسكي بالأمر، بالإضافة إلى مدينة كيسليوفسك، كما وصف السكان القلقين المشهد بأنّه "ثلج فى الجحيم".

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