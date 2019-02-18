كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: انتشار وباء صحي في ليبيا يهدد حياة المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن المواطنون في ليبيا يعانون من سوء الخدمات والإمداد الطبي ونقص الكوادر الطبية بسبب عدم توفر الميزانية اللازمة في البلاد.

وقالت المنظمة، إنه لا تتوفر إحصاءات دقيقة لمدى انتشار أمراض السرطان والإيدز وداء الليشمانيا في البلاد، مما يصعب مهام القطاع الصحي.

وأعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن انتشار داء الليشمانيا في بعض المدن الليبية، وتقوم منظمة الصحة العالمية بتوفير اللقاحات، لكن جهاز الإمداد الطبي عاجز عن تقديم الأدوية اللازمة فرغم المساعدات تشهد البلاد نقصا في لقاحات الإيدز والدرن والليشمانيا.

وصرح مسؤول في وحدة السجل الليبي للسرطان، أن هناك تقديرات تقريبية لمنظمة الصحة العالمية صادر عن المرصد العالمي للسرطان (غلوبوكان) التابع للوكالة الدولية لبحوث السرطان (إيارك)، استنادا إلى معطيات أبرزها إحصائية سجل سرطان بنغازي للأعوام 2003 و2004 و2005.

وأضاف: "رغم الصعوبات هناك جهود أهلية تقف إلى جانب المرضى بالسرطان وتجمع "منظمة حقوق أطفال الأورام الخيرية" وجمعية "أنقذوا وطني"، تبرعات للأطفال المصابين.

وتابع: "من جانب آخر تمنع اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة سفر مرضى السرطان لتلقّي العلاج في الخارج، وكثيرون من الذين يسافرون لا يواصلون علاجهم بسبب عدم سداد مستحقات الدول التي تستقبلهم".