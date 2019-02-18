كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خامنئي يتهم الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي بخداع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، مسؤولي بلاده من أن يتم خداعهم، مؤكدا أن الأوروبيين اليوم يخادعون أيضا.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن خامنئي قوله، اليوم الاثنين، إن "العدو في بعض يهاجم وفي البعض الآخر يبتسم فلا تنخدعوا بابتسامة العدو".

وأضاف خامنئي: "عداوة أمريكا واضحة، والأوروبيون اليوم يخادعون أيضا".

وتابع: "أنا لا أملى على المسؤولين الإيرانيين ما يجب أن يفعلون، ولكن يجب عليهم أن يحذروا من أن يتم خداعهم".