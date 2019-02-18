كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: اعتقال 3 أشخاص مشتبه بتورطهم في الهجوم الأخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، اعتقال 3 أشخاص مشتبه بتورطهم في الهجوم الإرهابي الأخير في مدينة زاهدان، جنوب شرقي البلاد، على الحدود مع باكستان، وذلك بحسب وسائل إعلام إيرانية.
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية: "أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني، في بيان، عن تنفيذ مقر القدس التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، عمليات، أسفرت عن تحديد وتفكيك خلايا إرهابية للعناصر التي نفذت الجريمة الأخيرة في سيستان وبلوجستان".
وأضافت "اعتقال الأشخاص الثلاثة جرى الليلة الماضية، في مدينتي سراوان وخاش، وتم ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر بحوزتهم".
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