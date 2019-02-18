كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرية البريطانية تتصدى لمحاولة سفينة حربية إسبانية إيقاف سفن تجارية فى جبل طارق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاولت سفينة حربية إسبانية توجيه أوامر لسفن تجارية بمغادرة مياه جبل طارق البريطانية يوم الأحد، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الإثنين. ويمكن سماع طاقم السفينة الحربية في تسجيل صوتي لسفن ترتكز في المضيق، قائلين "غادروا المياه الإقليمية الإسبانية". وتم نشر قوارب البحرية الملكية البريطانية وواجهت السفينة، التي أبحرت على طول ساحل جبل طارق بأسلحتها المكشوفة والمأهولة. وبقيت القوارب التي طُلب منها المغادرة في الميناء أثناء الحادث، والذي وصفه متحدث بإسم الحكومة البريطانية في جبل طارق بأنه "أحمق". ويأتي ذلك بعد أسابيع من اقتراح وزير الدفاع البريطاني، جافن ويليامسون، في اجتماع مع كبار الضباط، أن تقوم القوات البريطانية برشق السفن الحربية الإسبانية بكرات الطلاء في محاولة لإذلالهم.

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