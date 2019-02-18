المالكي: 80% من مشاريع القوانين حظيت بالإجماع والممارسة البرلمانية تتطور

قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن 80 في المائة من مشاريع القوانين، المصادق عليها، خلال الولاية التشريعية الحالية، حظيت بالإجماع، ووافقت عليها فرق الأغلبية، والمعارضة أيضا.

وأوضح المالكي، خلال ندوة صحافية، عقدها، صباح اليوم الاثنين، عقب اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، أن الاجماع “لا يلغي التباين في المواقف بين المعارضة والأغلبية، ويتجلى ذلك في حدة النقاش”.

ويرى رئيس المجلس أن “الحصيلة جماعية وليست فردية، أو حصيلة الرئاسة، بل ساهمت في تحقيقها كل مكونات المجلس وأجهزته”.

واعترف المالكي بأنه “لا يكفي تأكيد الأرقام، على الرغم من أهميتها، بل أصبح الاهتمام بالجانب النوعي يفرض نفسه”.

وشدد المتحدث نفسه على أن الممارسة البرلمانية لمجلس النواب تتطور، إذ عرفت تحولا مهما لمجموعة من الأسباب، أولها أن المكونات السياسية للمجلس جميعها، بمواقفها، وسلوكها تميز عملها بروح المواطنة، ثم العمل على تخليق العمل البرلماني”.