عروض إماراتية تطرق باب غاريدو بعد نهاية تجربته بالرجاء

تحدثت تقارير إعلامية إماراتية خلال ال24 ساعة، عن وجود اهتمام كبير من طرف أندية محلية بخدمات مدرب الرجاء الرياضي السابق، الاسباني خوان كارلوس غاريدو.

وحسب المصدر ذاته، فإن غاريدو الذي تمت إقالته قبل 3 أسابيع تقريبا من قيادة النسور الخضر، أصبح ضمن المطلوبين بالدوري الإماراتي من طرف ناديين بارزين.

التقارير ذاتها، أوضحت بأن غاريدو تجاوبا إيجابا مع العروض التي توصل بها، وطلب دراستها قبل إتخاذ قرار نهائي بقبولها أم لا.

وسبق لخوان كارلوس غاريدو فتح قلبه لوكالة الأنباء الإسبانية، المعروفة ب” إيفي” في حوار مطول سابق، أبدى خلاله، اهتمامه بخوض تجربة خليجية مستقبلاً، كما تحدث عن الضغط الكبير الذي عاشه مع الرجاء، والذي قاده للتتويج بلقب كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، نسخة2017 ، وكأس العرش.