بعد أمجون.. أصغر مبرمج مغربي ونابغة الحساب الذهني في “رشيد شو”

كشف المنشط التلفزي، رشيد العلالي، أنه سيستضيف في الحلقة المقبلة من برنامجه رشيد شو، الطفل إيدير مطيع، أصغر مبرمج مغربي، والطفلة النابغة في الحساب الذهني ملاك بلعربي.

وشارك العلالي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، ليلة أمس الأحد، صورة لإيدير مع “مارك زوكنبورغ”، المدير المؤسس لـ”فايسبوك”، وأوضح في تعليقه أنه سيستضيف أصغر مبرمج مغربي، إضافة إلى الطفلة النابغة في الحساب الذهني ملاك بلعربي.

ولدى إيدير مؤاخذات على “زوكنبورغ” يبدو أنها ستكون حاضرة في نقاشه في البرنامج، مدام العلالي شارك صورة مؤسس “فايسبوك” إلى جانب صورته.

وأصبح برنامج “رشيد شو” في موسمه السادس يستضيف المغاربة المتميزين في مجالات عديدة، ويرتقب حضور مغربي يشتغل لصالح الوكالة الدولية للفضاء “ناسا”.