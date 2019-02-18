ليفني تستعد للإعلان عن اعتزالها الحياة السياسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مقربون من عضو الكنيست ورئيسة حزب "هتنوها"، تسيبي ليفني، إن الأخيرة تعتزم الإعلان عن اعتزالها الحياة السياسية، وذلك في مؤتمر صحافي تعقده عصر اليوم، الإثنين، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس".

وقال مقربون من ليفني، إنها أخبرتهم عن نيتها الإعلان عن الانسحاب من الحياة السياسية، وعدم خوض انتخابات الكنيست الـ21، المقرر إجراؤها في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل، منعًا من إهدار أصوات معسكر الوسط - يسار، في ظل التقديرات التي تؤكد أن "هتنوعا" بقيادة ليفني لن ينجح بتجاوز نسبة الحسم.

وتعقد ليفي مؤتمرًا صحافيًا في تمام الساعة الـ13:30، بعد ظهر اليوم، الإثنين.

يأتي ذلك في أعقاب تراجع قوة ليفني السياسية، إثر تفكيك "المعسكر الصهيوني" وإعلان رئيس حزب العمل، آفي غباي، فض الشراكة مع "هتنوعا"، وفشل الحزب منذ ذلك العين بعبور نسبة الحسم (3.25%)، في عشرات استطلاعات الرأي بمختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وحاولت ليفتي التوصل إلى اتفاق تحالف مع مختلف الأحزاب والقوائم المحسوبة على معكسر الوسط - يسار الصهيوني، بدء من "مناعة لإسرائيل" بقيادة رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، و"يش عتيد"، بقيادة يائير لبيد، وميرتس وحزب العمل، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل

وكانت ليفني قد اعتزلت الحياة السياسية بعد أن تلقت هزيمة كبيرة في انتخابات رئاسة "كاديما"، في آذار/ مارس 2012، حيث نجح وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز، بالإطاحة بها من قيادة الحزب، وأسست حزب "هتنوعا" وعادت للمشهد السياسي في انتخابات 2015، بعد الإعلان عن التحالف مع حزب العمل وتشكيل "المعسكر الصهيوني".

وشغلت ليفني في الماضي، منصب وزيرة الخارجية، ووزيرة العدل، وقادت لعدة سنوات الوفد الإسرائيلي للمفاوضات مع الفلسطينيين.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن ليفني عملت في الفترة ما بين 1980-1984 مع وكالة المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، حيث قامت بعمليات لم يتم تحديد طبيعتها.