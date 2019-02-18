شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات حوثية شرقي صنعاء والان مع التفاصيل

شنّت مقاتلات التحالف سلسلة غارات على تحركات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضحت مصادر ميدانية، بحسب موقع "سبتمبر" التابع للجيش اليمني، أن الغارات استهدفت تعزيزات للحوثيين في منطقة حريب بنهم، كانت في طريقها إلى الجبهة.

وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها.

كانت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليمنية تمكنت، الأحد، من تحرير العديد من التلال والقرى في مديرية الحشا بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر مصدر عسكري بالجيش الوطني وفقاً لـ"العين الإخبارية" أن قوات الجيش مسنودة من المقاومة الشعبية نجحت في تحرير التلال والقرى المحيطة بمنطقة "السوق"، فيما تشن هجوما عسكريا على مرتفعات "الطاحون" الاستراتيجية، أهم تحصينات مليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة الحشا.

وفي وقت سابق، حررت قوات الجيش والمقاومة تلال "الخضراء" و"الزقماء"، وأمنت الخط الرئيسي الواصل بين مديرية قعطبة ومديرية الحشا جنوبي اليمن.