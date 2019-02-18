كوريا الشمالية أمام "منعطف تاريخي" قبل قمة كيم وترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، الإثنين، أن بيونج يانج أمام "منعطف تاريخي مهم"، قبل قمة ثانية مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم كيم جونج أون.

وأفاد مقال في صحيفة "رودونج سينمون" بأنه "حان الوقت لنستعد ونتحرك سريعا للبحث عن هدف أكبر في وقت نواجه هذه اللحظة الحاسمة"، مضيفا أن "بلدنا يواجه منعطفا تاريخيا مهما".

ودعا المقال الكوريين الشماليين إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز اقتصاد البلاد، متابعا أنه "يجب تصنيع كل منتج لكي تشرق بلدنا".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال ترامب في تغريدة على تويتر إن كوريا الشمالية ستتحول إلى "قوة اقتصادية عظيمة" بقيادة كيم.

وأضاف أن الزعيم الكوري الشمالي "قد يفاجئ البعض لكنه لن يفاجئني لأنني بت أعرفه وأفهم بشكل تام القدرة التي يمتلكها".

الاجتماع المرتقب سيكون بتاريخ 27 و28 فبراير/شباط الجاري، في العاصمة الفيتنامية هانوي، وهو ثاني لقاء بين الرجلين عقب قمتهما في سنغافورة في يونيو/حزيران الماضي.

وينصب الاهتمام على مسألة ما إذا كان الفريق الأمريكي المفاوض سيعرض رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن كوريا الشمالية مقابل اتخاذ بيونج يانج خطوات ملموسة باتجاه نزع أسلحتها النووية.

كانت كوريا الشمالية التي تمتلك الجزء الأكبر من الثروات المعدنية في شبه الجزيرة، في الماضي أغنى من جارتها الجنوبية، لكن عقودا من سوء الإدارة رافقها انهيار الاتحاد السوفيتي أدت إلى فقرها.

وفي 2017، حظر مجلس الأمن الدولي الصادرات الرئيسية من كوريا الشمالية (الفحم وغيره من الموارد المعدنية والثروة والسمكية ومنتجات الأقمشة) بهدف منعها من الحصول على العملة الصعبة ردا على مسعى بيونج يانج تطوير برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.