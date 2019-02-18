انت الان تتابع فنزويلا تنفي تجميد حساباتها في «غازبروم بنك» الروسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نفت شركة النفط الحكومية الفنزويلية "بي دي في إس إيه"، المعلومات المتعلقة بتجميد "غازبروم بنك" الروسي، حسابات للشركة. وقالت الشركة: إن "شركة النفط الحكومية الفنزويلية "بي دي في إس إيه" تدحض كل البيانات الخبيثة، التي وفقًا للشركة "الغرض منها هو تضليل الشعب الفنزويلي". كانت وكالة "رويترز" أعلنت، أمس الأحد، أن البنك الروسي قرر تجميد حسابات شركة النفط الحكومية الفنزويلية "بي.دي.في.إس.إيه"، ووقف التعاملات معها تجنبًا لوقوع البنك تحت طائلة عقوبات أمريكية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.دي.في.أس.أيه)، أنها نقلت الحسابات المصرفية لمشاريع النفط المشتركة إلى حساب "غازبروم بنك" الروسي.وطلبت الشركة من عملائها تحويل الأموال من مبيعات النفط إلى الحسابات الجديدة للبنك الروسي وذلك على خلفية العقوبات الأمريكية.يذكر أن الإدارة الأمريكية،