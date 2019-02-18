انت الان تتابع فنزويلا تمنع وفد البرلمان الأوروبي من دخول البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منعت السلطات الفنزويلية، أربعة من نواب البرلمان الأوروبي من دخول البلاد، أمس الأحد، قائلة: إن "وصولهم إلى كراكاس في خضم أزمة سياسية ينطوي على دوافع تآمرية". وانضم البرلمان الأوروبي الشهر الماضي إلى مجموعة من الدول الغربية التي اعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد بعد فوز الرئيس نيكولاس مادورو بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي أجريت العام الماضي والتي ندد بها منتقدون بوصفها مزورة. وقال أحد النواب الأربعة الذين ينتمون لحزب الشعب الأوروبي التابع ليمين الوسط: إنهم "يسافرون إلى فنزويلا للقاء زعيم المعارضة جوايدو".

وصرح النائب إيستيبان جونزاليز، بان السلطات الفنزويلية احتجزت جوازات سفرنا، ولم يذكروا لنا السبب في طردنا"، وفقا لـ"رويترز".من جانبه أفاد وزير خارجية فنزويلا خورخي أرياثا، أنه تم تنبيه النواب قبل عدة أيام بأنه لن يسمح لهم بدخول البلاد، موضحا أن فنزويلا لن تسمح لليمين الأوروبي المتطرف بتعكير صفو أمن واستقرار