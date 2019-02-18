الان تتابع أكراد سوريا يطالبون بنشر قوات دولية على طول الحدود السورية التركية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات طالب أكراد سوريا بنشر قوات دولية على طول الحدود السورية التركية، لحمايتهم من تركيا. ولجأ الأكراد السوريون إلى الاتحاد الأوروبي، مطالبين بعدم التخلي عنهم.

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