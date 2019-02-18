الثلاثاء.. أمير الرياض يُكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان للقرآن

ذكرت وسائل إعلام سعودية، أنه "تحت رعایة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، یشرف صاحب السمو الملكي الأمیر فیصل بن بندر بن عبدالعزیز أمیر منطقة الریاض غدا (الثلاثاء)، الحفل السنوي الذي تنظمھ وزارة الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد - ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكریم المحلیة والدولیة - لتكریم الفائزین بجائزة خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز لتلاوة القرآن الكریم وحفظھ وتجویده للبنین والبنات في دورتھا ال 21 ،وذلك في فندق الریتز كارلتون بالعاصمة الریاض . ّ

ووفق صحيفة "المدينة" - تابعها "الخليج 365" - ثمن وزیر الشؤون الإسلامیة والدعوة والإرشاد الشیخ الدكتور عبداللطیف بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل الشیخ، رعایة خادم الحرمین الشریفین للمحفل القرآني المتجدد مع نخبة من البنین والبنات الحفاظ المتقنین من مختلف مناطق المملكة.

لافتاً إلى أن الاھتمام بالقرآن الكریم وأھلھ الذین ھم أھل الله وخاصتھ ركیزة دأب علیھا قائد ھذه البلاد المباركة .

وقد بلغ عدد المتسابقین 122 من البنین والبنات، یتنافسون في حفظ القرآن الكریم عبر خمسة أفرع في المسابقة، ففي الفرع الأول: تنافس 11 متسابقاً، و10 متسابقات، وفي الفرع الثاني: 15 متسابقاً و14 متسابقة، وأما في الفرع الثالث: 10 متسابقین و12 متسابقة، وفي الفرع الرابع: 12 متسابقاً و12 متسابقة، وفي الفرع الخامس: 13 متسابقاً و13متسابقة .