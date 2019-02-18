شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: الحوثي يستبيح منزل ياسر عرفات في صنعاء ويزايد بالقضية الفلسطينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

أفاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ‏القضية الفلسطينية بالنسبة لمليشيا الحوثي هي مادة للمزايدة السياسية والإعلامية والتغرير على البسطاء لاستدراجهم تحت شعارات القدس ورفض التطبيع والزج بهم في الجبهات لقتال إخوانهم اليمنيين خدمة لمشروعهم الإمامي الكهنوتي المتخلف.

وكشف الإرياني في حديث إلى وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) احتلال مليشيا ‏الحوثي الإيرانية المنزل التابع لعائلة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في صنعاء، واقتحامها عددا من المقرات لمنظمات داعمة لنضال الشعب الفلسطيني في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب وذمار.

وأضاف الإرياني «مليشيا الحوثي لم تقدم أي خدمة تذكر للقضية والشعب الفلسطيني سوى الاستغلال والتوظيف الخبيث للقضية لخدمة أجندتها التدميرية لليمن والمنطقة، والأمرّ من ذلك أنها قتلت واختطفت واعتقلت وشردت ونكلت بمئات الآلاف من الشعب اليمني بدعاوي الموت لإسرائيل».

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن المليشيا الحوثية وزعت ‏استمارة على المشاركين في تجمع هزيل لعناصرها في العاصمة صنعاء ومحافظتي إب وحجة، تظهر استجداء المليشيا لمقاتلين وتلخص رؤيتها للقضية الفلسطينية، وتابع «المليشيا تخاطب عناصرها بالقول (إذا كنت ضد التطبيع مع إسرائيل فتوجه لجبهة حجور لقتل إخوانك اليمنيين)».