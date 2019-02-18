مصراوي _ القاهرة- (أ ش أ):
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، المُقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر يونيو القادم، وذلك لمتابعة الترتيبات والاستعدادات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المختلفة قبل إقامة البطولة.
يأتي ذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، والسياحة الدكتورة رانيا المشاط، والمالية الدكتور محمد معيط،، التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور...
كانت هذه تفاصيل خبر "بث رقمي وسرعة إنترنت".. تعليمات حكومية جديدة للتنفيذ قبل "أمم أفريقيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.