تفاصيل "محاولة انقلاب" في البيت الأبيض.. كيف نجا ترامب؟

القاهرة - مصراوي:

أكد مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي)، الأحد، أن الرجل الثاني في وزارة العدل الأمريكية بحث في 2017 إمكانية إقالة الرئيس دونالد ترامب، مستندا إلى مادة في الدستور - وفقا لسكاي نيوز.

وبعد هذه المعلومات، رأى السناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام، أنه من الضروري أن يفتح الكونجرس تحقيقا لتحديد ما إذا كانت حصلت بالفعل "محاولة إنقلابية إدارية" في البيت الأبيض.

وأعلن أندرو مكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة "إف بي آي" بعد أن أقال ترامب جيمس كومي في مايو 2017، لقناة "سي بي إس"، أن مساعد وزير العدل حينها رود...