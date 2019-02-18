الرئيس الإنسان.. التاريخ يدون حقوق ذوى الإعاقة فى عهد السيسى

اليوم السابع - كتب ــ إبراهيم حسان
قرارات حاسمة اتُخذت فى وقت قياسي، لتعيد لهم حقوقهم الضائعة والمسلوبة منذ عقود، بعدما عانوا سنوات من التهميش على أرض وطنهم، ليظهر بها ذوو الاحتياجات الخاصة إلى النور مرفوعى الرؤوس والهامات، وبتوقيع وعهد من رأس الدولة، باستمرار ما تذوقوه مؤخرا من تعظيم وتكريم إلى الأبد.
يشهد القاصى والداني على ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى لذوى الاحتياجات الخاصة منذ توليه مقاليد الحكم فى مصر، وسيكتب التاريخ ما دونه رئيس الجمهورية فى سجلات الوطن من قرارات تعيد الحقوق لأصحابها،...
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