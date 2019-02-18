المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عممت تقريرها لمنسوب المياه

عممت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​ التقرير اليومي (17 شباط) لإنتاج معامل الطاقة الكهرومائية، على مدار الـ 24 ساعة الماضية، في معامل عبد العال (​القرعون​) وشارل حلو (جون) و بولس ارقش( الاولي)، بالاضافة الى جدول حركة ​المياه​ في معامل الانتاج وسد القرعون، ومخزون البحيرة وتصريف النهر فيها.

وعممت المصلحة رسما بيانا يقارن مخزون ​بحيرة القرعون​ في الفترة الواقعة بين السنوات 2002 و 2019 والذي يظهر ارتفاع مخزون بحيرة القرعون ليبلغ 167,3 مليون متر مكعب لغاية تاريخه.

كما عممت المصلحة ​النشرة​ الدورية تاريخ 18 شباط 2019 لكميات المياه الجارية في النهر في الحوضين الأعلى والأدنى ومنسوب بحيرة القرعون، بالاضافة لموجز حول مؤشرات نوعية المياه.