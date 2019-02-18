ابي رميا يلتقي الطويل من اجل التصنيف العقاري لبلدة كفون

التقى عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سيمون ابي رميا​ بحضور مختار بلدة كفون الجبيلية داني ميرزا والمهندس جوزف ميرزا بمدير عام ​التنظيم المدني​ المهندس الياس الطويل، للبحث في المستجدات المتعلقة بملف التصنيف العقاري لبلدة الكفون بعد رفض المجلس الأعلى للتنظيم المدني الاقتراحات التي قدمها مختار البلدة.

وقد تم الاتفاق على الآلية التي ستعتمد بين المختار والمجلس الأعلى مما يتيح إعادة النظر بالملف والوصول الى قرار جديد يعطي أهالي بلدة الكفون حقهم وينصفهم من اجل البقاء في بلدتهم وانمائها.