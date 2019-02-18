افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا ان "الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدى الايام الماضية وما رافقها من ذوبان للثلوج وتفجر لعشرات الينانبي أدت الى ارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني الى أعلى معدلاته لهذا العام وأحدث فيضانات طالت بعض المقاهي وجدران الدعم المحاذية لضفتيه الا ان اضرارها اقتصرت على الماديات.
وفي سياق متصل باتت طريق راشيا الوادي شعبا عبر عين عطا وطريق شبعا كفرشوبا عبر تلال سدانة سالكتين امام جميع المركبات الا أن القوى الأمنية حذرت السائقين بضرورة اتخاذ الحيطة ليلا خوفا من تشكل الجليد.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: ارتفاع منسوب مياه نهر الحاصباني نتيجة الامطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.