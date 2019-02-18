الشيخ الخطيب: كل الاديان واحدة في حقيقتها ومصدرها وجوهرها

اشار نائب رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ علي الخطيب في كلمة له خلال الغداء الذي اقامه رجل الأعمال المغترب ​علي الجاروش​ على شرف رجال الدين من مختلف ​الطوائف​ في ​البقاع​ إلى انه "مر على ​لبنان​ الكثير من المشاكل والاحداث الا ان ​البقاع الغربي​ و​راشيا​ هما وحدتان متماسكتنان، وحين مرت على لبنان الاحداث الاليمة بقيت هذه المنطقة متميزة ولم يحدث بينهم اي حادث، وبقي التواصل موجودا بفضل عقلائهم وعلمائهم ومثقفيهم وناسهم الشرفاء والكرام الذين استمروا على الخط نفسه منذ مواجهة العدو الاسرائيلي سوية".

وأكد الخطيب أن "كل الاديان واحدة في حقيقتها ومصدرها وجوهرها، وكل الاديان تدعي مواجهة الظلم وتريد العيش الكريم وتدعو الى مساندة الفقير والضعيف والمستضعف، ليس في سبيل الشيعي او السني او المسلم او المسيحي بل في سبيل ​الانسان​".