وزير العدل يأمل بتحقيق ما يتطلع اليه اللبنانيون من أهداف تحت رعاية قضاء حصين

أكّد وزير ​العدل​ ألبرت سرحان، ان انطلاقا من وعد سيد العهد، الرئيس العماد ​ميشال عون​ "ببناء الدولة القوية"، علينا أن نبدأ بورشة "الى العمل", آملين في أن نحقق ما يتطلع اليه ​اللبنانيون​ من أهداف وطموحات، تحت رعاية قضاء حصين في مسار إحقاق العدالة."

وتقدّم الوزير سرحان في بيان أصدره مكتبه الاعلامي، بالشكر لكل الفاعليات القضائية والقانونية والدبلوماسية والدينية والسياسية والحزبية والعسكرية والأكاديمية والإجتماعية والإعلامية والادارية لتهنئته بتوليه منصبه الوزاري، سواء من خلال الحضور أو الإتصالات الهاتفية أو البرقيات، وأيضا من كل من لم تسنح له الفرصة لذلك.