جلسة لمحكمة المطبوعات غدا للنَّظر في دعوى سليمان ضدّ الحلو وبخعازي

تعقد ​محكمة المطبوعات​ في ​جبل لبنان​ برئاسة القاضي ​إيلي حلو​، غدًا جلسةً للنَّظر في الدّعوى المرفوعة من مديرة "الوكالة الوطنيَّة للإِعلام" بالتَّكليف ​لور سليمان​ صعب، ضدَّ الصِّحافي في الوكالة ​رزق الله الحلو​.

يذكر أَنَّ "سليمان قد ادَّعت، وفي القضيَّة نفسها، على ​مارك بخعازي​، المستشار الإِعلاميِّ السَّابق لوزير الدَّولة لشؤون مُكافحة ​الفساد​ ​نقولا تويني​، بجرم الافْتراء والتَّشهير والقدح والذَّمّ عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​".

هذا وتكفل مَكتب المُحامي زياد أَسود الدِّفاع عن الحلو، ولاحقًا عن بخعازي، في الدَّعوى المَرفوعة عليهِما من سليمان.