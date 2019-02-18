وزير خارجية ألمانيا: تنظيم إعادة جهاديين أوروبيين بالغ الصعوبة حاليا

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أن "تنظيم إعادة جهاديين أوروبيين محتجزين في سوريا كما يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر بالغ الصعوبة حاليا"، مشيرا الى أنه "لا يمكن تنظيم عودتهم ما لم نتأكد أن هؤلاء الأشخاص سيمثلون فورا هنا أمام محكمة وسيتم احتجازهم".
ولفت ماس في حديث لشبكة التلفزيون الألمانية "أيه آر دي" الى أنه لهذا السبب "نحتاج إلى معلومات قضائية وهذا لم يتوفر بعد"، موضحا أن برلين تريد "التشاور مع فرنسا وبريطانيا بشأن طريقة القيام بذلك".
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