دار الفتوى: موقفنا معروف في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني

رد المكتب الإعلامي في ​دار الفتوى​ على المتسائلين عن موقف مفتي ​لبنان​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ ودار الفتوى والمجلس الشرعي ​الإسلام​ي الأعلى من موضوع ​الزواج المدني​ في لبنان الذي أعيد طرحه وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وليس في ​المجلس النيابي​، مؤكدا ان "موقف المفتي دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي و​مجلس المفتين​ هو معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء جملةً وتفصيلا من ألفه الى يائه ويخالف أيضا أحكام ​الدستور اللبناني​ في ما يتعلق بوجوب احترام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه وبالتالي لا يمكن إقراره في المجلس النيابي دون اخذ راي وموقف دار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية في لبنان".

ودعا المكتب الإعلامي الى "عدم الخوض والقيل والقال في موضوع الزواج المدني الذي هو من اختصاص دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية المؤتمنة على دين الإسلام ومصلحة المسلمين".