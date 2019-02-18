العثور على جثة طفل مجهول الهوية في الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

تكثف أجهزة البحث الجنائي في محافظة الفيوم تحرياتها لتحديد سبب وفاة طفل حديث الولادة، جرى العثور عليه ملقى على جانب الطريق بين قريتي "العدوة" و"سيلا" في مركز الفيوم.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد تعيلب مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، بالعثور على جثة طفل حديث الولادة في حالة تعفن وملقى على جانب الطريق.

وكشف تقرير الطبيب الشرعي، أن الطفل حديث الولادة ومصاب بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، وكذلك كسر في الأنف، وفي حالة تعفن نتيجة سقوطه من مسافة مرتفعة.

جرى تحرير المحضر اللازم وإخطار نيابة مركز الفيوم لتتولى التحقيق.