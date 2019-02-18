انطلاق المؤتمر الدولي الـ13 للإبداع والتكنولوجيا في "فنون المنيا" 15 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

قال الدكتور محمد إبراهيم هاشم عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا، اليوم الاثنين، إن المؤتمر الدولي الـ13 الذي تنظمه الكلية، يناقش 13 محورًا حول تطبيقات التكنولوجيا، ومن المقرر انطلاقه في الفترة من 15 إلى 17 من شهر أبريل المقبل.

وأضاف "هاشم" أن المحاورالـ13 للمؤتمر تشمل (تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في العمارة، المدن الخضراء والتقنيات الحديثة، التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في مجال ترميم الآثار، التخطيط وآثره علي التراث التاريخي والحضاري، الإبداع البصري والتكنولوجيا، الثورة الرقمية بين التصميم والتطبيق، فنون الدراما والتكنولوجيا، تكنولوجيا الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي، الفنون التفاعلية والتقنيات الحديثة، القيم الإبداعية للفنون التشكيلية الرقمية، الإبداع التكنولوجي بين الأصالة والمعاصرة، تقنيات وطرق التدريس الحديثة في مجالات الفنون، القيم الإبداعية للفنون التطبيقية والتكنولوجية).

وتابع، أن المؤتمر المقام برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، والدكتور أبو بكر محي الدين نائبه للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد جلال حسن نائب شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد إبراهيم هاشم عميد كلية الفنون، والدكتور طارق نبيه سالم وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور رأفت السيد منصور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، يركز على أهمية التطور التكنولوجي وعلاقته بالإبداع في مجال الفنون المعاصرة، وفتح الآفاق أمام التقدم الحضاري للمستقبل.